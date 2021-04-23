Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü'nde görev değişikliği

Bakanlar Kurulu, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Dilaver Bilgen ve üye olarak atanan Gökhan Gazioğlu, Cenk Özyalçın ve Süleyman Canatan'ın görevden alınmalarına karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkardaş oldu.

Yönetim Kurulu üyeliğine ise Servet Karabacak, Gökhan Gazioğlu, Lütfi Lütfioğlu getirildi.

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturulmasına ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI