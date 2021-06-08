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Serbest Liman’da Grev Uyarısı

Kamu-İş, Mağusa Serbest Liman'da “idarecilerin sergilediği yönetim zaafı nedeniyle iş barışının bozulduğuna ve çalışanlar arasında büyük huzursuzluk baş gösterdiğine” işaret ederek, grev uyarısında bulundu.

08 Haziran 2021 Salı 16:37
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Serbest Liman’da Grev Uyarısı

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, “çalışanlara yönelik mobbing dahil iş barışını bozan yönetimsel hatalara karşı, Serbest Liman’da sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı kalmadığını” kaydetti.  

Kamu-İş olarak iş barışını yeniden tesis etmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na gerekli bilgileri ulaştırdıklarını ifade eden Serdaroğlu, “Sorunlar giderilmediği taktirde perşembe günü Mağusa Serbest Liman’da tam gün uyarı grevine gideceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” dedi.

Son Güncelleme: 08.06.2021 16:38
Anahtar Kelimeler:
KamuİşMağusa Serbest LimanGrev
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