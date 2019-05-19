Serdar Denktaş, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Denktaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Denktaş mesajında şunları kaydetti.

“Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yıldönümünü kutluyoruz.

Mustafa Kemal Paşa 100 yıl önce bugün dünya tarihinde bir ilk olan emperyalizme karşı Kurtuluş savaşını başlatırken, Türk milletinin tarihinden gelen hürriyet aşkı ona yol gösteren meşaleydi.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden büyük mücadelenin ilk kıvılcımıydı.

Anadolu halkının verdiği kurtuluş mücadelesi Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olmuştur.

Geleceğimizin teminatı olan Türk Gençliği’nin, 19 Mayıs ruhunu ilelebet yaşatacağından, Mustafa Kemal Atatürk’ün o gün yaktığı meşalenin özgürlük ve bağımsızlık ruhuna sahip Kıbrıs Türk Gençliği’ne de ilelebet yol gösterici olacağından hiçbir şüphem yoktur.

Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, bütün kahramanlarımızı minnetle ve şükranla anıyoruz."