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Serdar Denktaş: BU NE PERHİZ!!!

Hükümet idari tatil ilan ederken bazı daireleri istisna tutmuştu...

15 Mart 2020 Pazar 13:33
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Serdar Denktaş: BU NE PERHİZ!!!

Bu daireler icinde maliyenin olması tuhafıma gitmişti…Nedeni şimdi ortaya çıktı..Hükümet kararı ile kapatılan işyerlerinden KDV PAYE ve BSİV vergilerini toplamak…mesele hÜkümetin ay sonu maaş ödemelerini aksatmaması..Malum seçim var..Peki ama muhasipler kapalı işyerlerinde bu hesaplamayı nasıl yapacak?

İşletmeler eğer varsa eldeki birikimi devlete ödeyince çalışanını nasıl ödeyecek? 27 Mart itibarı ile hayat yeniden normale dönecekmi gerçekten? Yoksa virüs salgını geçince herşey bıraktığımız noktadan devam edebilecek düşüncesinde olan bir hükümetimizmi var.. Felaket tellalcisi olarak görüleceğimin farkındayım..Ama huyum kurusun..Gerçeklere işaret edemeden duramıyorum..

Tüm dünya ekonomik krizin içinde…Ancak onların alabileceği bir takım tedbirleri bizim alma imkanımız yok.Böylesi bir durumda hükümetin yapması gereken virüs dönemi kamu/özel finansal kayıpları hesaplamak olmalı. Ortaya çıkacak sonuca göre Türkiyeden ve olabilecek heryerden finansal destek talebinde bulunmalı. Kendi içimizden kamu maliyesine gelir toplama gayreti sorunu çözmeyecektir… Ve Maliye bakanlığı bilmelidir ki bu ortamda rutin gelir seviyesini yakalayabilmek mümkün değildir..

Sırf seçim var diye palyatif tedbirlerle vakit kaybetmek yerine ileriye dönük çalışmalar içine girilmesinde fayda var. Yeri gelmişken; Gerekiyorsa gelin şu seçimi bir yıl erteleyelim ve seçim kaygısı olmaksızın atılması gereken adımları hep birlikte atalım.

Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşKoronavirüsCoronavirüs
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xxx 2020-03-15 13:40:48

Doğru söze ne denir. BRAVO.

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Sema 2020-03-15 14:08:47

14/27 mart dukkanlar kapali ve bu tarihlere denk gelen cekler 30 undan once takasa girneyecekmis Dalga gecmek gibi bir sey bu .... 28 ve 29 martta kepenk acan esnaf iki gunde cek parasini matbaadami basacak ❓otellerin vergileri 2021 otelin altinda turiste satis yapan garibanin 30 mart 2020 bu adalet mi ❓ isciyi dur dur patronun isletmesini kapat Para Yok Maas Yok ... eldeki avuctaki erzaga eczaneye gitti sonra adamlara deki dalga gecer gibi elekrtigini sen evdeyken kesmeyecegim 30 u da ode ama keserim yoksa vodofonda cok vicdanlilar 30 una kadar der ode ok 28 inde ise giden esnaf calisan nerden para bulacak dusunen var mi yok

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Ali 2020-03-15 14:26:40 @Sema

Koyun can derdinde kasap da et derdinde gibi bişey söylediğinin senin be teyze..Bu tedbirlerin ne anlama geldiğini anlamak istemezsen en azından sesini kes ve cahil cahil konuşma lütfen..Olurmu..

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