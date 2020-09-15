Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Darp davasında karar verildi
Darp davasında karar verildi
Eski kız arkadaşını darp etti
Eski kız arkadaşını darp etti
Ağaç altına sakladılar
Ağaç altına sakladılar
Kendi evi gibi kullandı
Kendi evi gibi kullandı

Serdar Denktaş, Covid-19 nedeniyle seçim programlarını iptal etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, yaşanan Covid-19 süreci nedeniyle tüm seçim programını iptal ettiğini duyurarak, seçmenlere sosyal medya ve televizyon ekranlarından ulaşacağını söyledi.

15 Eylül 2020 Salı 09:11
635 Okunma
Serdar Denktaş, Covid-19 nedeniyle seçim programlarını iptal etti

Denktaş, yayınladığı videolu mesaj ile vatandaşlara hitap etti.

Seçim döneminde tüm yurttaşları köy köy hatta ev ev gezip ziyaret edip kucaklaşma arzusunu dile getiren Denktaş, yaşanan Covid 19 süreci ve halkın gayretleri ile sıfırlanan vaka sayısının yeniden yukarıya çıkması nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

Böyle bir ortamda kendi, ekibi ve halk adına riski en aza indirmek maksadıyla böyle bir karar aldığını dile getiren Denktaş, sosyal medya ve televizyon ekranlarından sesini duyuracağını ifade etti.

Vatandaşa Covid-19 ile ilgili mücadelede dikkatli olmaları çağrısında bulunan Denktaş: “Sağlık sizinle, oyunuz bizimle olsun” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilırmak : "Bölgemizde yapılan 90 testin sonucu negatif"
Yeşilırmak : "Bölgemizde yapılan 90 testin sonucu negatif"
Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Propaganda dönemi başladı
Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Propaganda dönemi başladı
Kalfaoğlu ailesinin acı günü
Kalfaoğlu ailesinin acı günü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim