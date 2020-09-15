Serdar Denktaş, Covid-19 nedeniyle seçim programlarını iptal etti

Denktaş, yayınladığı videolu mesaj ile vatandaşlara hitap etti.

Seçim döneminde tüm yurttaşları köy köy hatta ev ev gezip ziyaret edip kucaklaşma arzusunu dile getiren Denktaş, yaşanan Covid 19 süreci ve halkın gayretleri ile sıfırlanan vaka sayısının yeniden yukarıya çıkması nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

Böyle bir ortamda kendi, ekibi ve halk adına riski en aza indirmek maksadıyla böyle bir karar aldığını dile getiren Denktaş, sosyal medya ve televizyon ekranlarından sesini duyuracağını ifade etti.

Vatandaşa Covid-19 ile ilgili mücadelede dikkatli olmaları çağrısında bulunan Denktaş: “Sağlık sizinle, oyunuz bizimle olsun” dedi.