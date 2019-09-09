Serdar Denktaş DP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti!

Serdar Denktaş, bugün DP Parti Meclisi ile yaptığı toplantı sonrasında genel başkanlığı bıraktığını açıkladı.

Partiden verilen bilgiye göre, Denktaş Parti Meclisi ile Lefkoşa İlçe Binası'nda yaptığı toplantı sonrasında başkanlığı bıraktığını duyurdu.

30 Kasım’da gerçekleşecek parti kurultayına kadar geçici başkanlığı Genel Sekreter’in devralacağını belirten Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama yapmadı.