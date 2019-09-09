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Serdar Denktaş DP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti!

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:28
Serdar Denktaş DP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti!

Serdar Denktaş, bugün DP Parti Meclisi ile yaptığı toplantı sonrasında genel başkanlığı bıraktığını açıkladı.

Partiden verilen bilgiye göre, Denktaş Parti Meclisi ile Lefkoşa İlçe Binası'nda yaptığı toplantı sonrasında başkanlığı bıraktığını duyurdu.

30 Kasım’da gerçekleşecek parti kurultayına kadar geçici başkanlığı Genel Sekreter’in devralacağını belirten Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama yapmadı.

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Kuzey 2019-09-09 19:36:24

Ülke bir rüşvetçiden kurtuluyor.

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kemal 2019-09-09 21:43:41

cehennemin dibine git

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ozlemcik 2019-09-09 21:44:33

devletten ve kisilerden caldigin paralari mallari ve kocanlari iade edecen

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