Serdar Denktaş: “Güzelyurt’taki üniversiteler bölgenin verilmemesi inancının yerleşmesine katkıdır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Denktaş, burada yaptığı konuşmada üniversitelerin ülke için öneminde değinerek geçilen zor süreçte öğrencilerin gelişi ile ilgili plan ve programlamanın hala netlik kazanamadığını ifade etti.

Öğrencilerin gelmeleri halinde de karantina süreçlerinin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı konusunda da sürekli değişen kararların tedirginlik yarattığına değinen Denktaş, bunun sıkıntısının ülke olarak yaşandığını belirtti.

Halen ülkede olan öğrencilerin de çeşitli sorunları olduğuna dikkati çeken Denktaş, bu konularda fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

Üniversitenin Güzelyurt’a açılmasının ardından bölgeye yatırımların çoğaldığını görmenin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Denktaş, “Burası artık verilemez” inancının da yerleşmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

TANER

Prof. Dr. İbrahim Levent Taner de konuşmasında pandemi nedeniyle tüm üniversiteler ile birlikte zor günler yaşadıklarına değinerek Üniversite olarak sıkıntılara çözüm bulma yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti.

Taner, bir çok öğrenci ve öğretim görevlisinin karantina şartlarına razı gelerek gelmek istediğini ancak uçuşlar ile ilgili büyük sıkıntılar yaşandığını, bir uçak firmasının bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu diğer bir uçak firmasının da bilet satışı yaptığını ancak sürekli olarak uçuşlarını ertelediğini kaydetti.

Yaşanan bir diğer sorunun KYK’yabağlı yurtların da henüz açılamamasından kaynaklandığını belirten Taner, bu konuda Genel Müdürlük nezdinde girişimler yaptıklarını söyledi.