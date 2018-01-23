Serdar Denktaş: "Hiç bir provokasyon Kıbrıs Türkünü bölemez"

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türkünün çok zor zamanlar geçirmiş bir halk olduğunu ve hiçbir provokasyon çeşidinin onu bölemeyeceğini söyledi.
Serdar denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Biz çok zor zamanlar geçirmiş bir halkız. Bir devlet kurduysak, çok bedeller ödeyerek kurduk. Hiç bir provokasyon çeşidi, ister “düşünce özgürlüğü” ve manşet kılığında olsun, ister sağa sola taş atarak camı çerçeveyi indirerek vandalizm kılığında olsun bizi bölemez. Bu ülke sağdaki ve soldaki provokatörlerin şov yapacakları bir sahne değildir. Bu ülkede yaşayan insanların içselleştirdiği en önemli özelliklerinden biri hoşgörüdür. Son zamanlarda bu hoşgörüye büyük hasar verildiğini üzülerek görüyoruz. Demokrat Parti olarak ülkemizi ve halkımızı ayrımcılıkla, kinle ve nefretle provoke etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz” dedi.
Sn. Denktaş, o hoşgörü medeniyeti/kültürü ingiliz meceniyetindendi. O bitti. Yeni ürün mahsul vermeye başladı. Tayip Erdoğan medeniyeti! ( Ötekileştirme. Ona ve isteklerine biat eymeyene şerefsiz, alçak, satılmış vs. sıfatlar takıp hedef gösterme kültürü! Onun cemaatı da kendini liderine gösterme yarışında. Gereğini yapar. )
Bu olay netleşiyor. Kuracağınız dörtlü kuralısını bozmaya çalışıyorlar. Birilerinin hoşuna gitmiyor.
Türkiye'ye işgalci dersen, cumhurbaşkanına her türlü hakareti yaparsan olacağı bu, Denktaş ve diğer siyasilerin böyle Rumlar tarafından beslenen provakörlere izin vermemesi gerekiyor. Türkiye'yi Suriye, Irak, Filistin vs. çıkardılar 100 senedir kanlarını içiyorlar, Kibrista'da amaçları bu farklı birşey olmaz.