SERDAR DENKTAŞ OYUNU KULLANDI

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş oyunu kullandı.

Eşi Müge Denktaş ve torunlarıyla saat 09.30’da Gönyeli Belediyesi’nde kurulan 68 numaralı sandıkta oy kullanan Denktaş, halkı sandığa gitmeye ve iradeye sahip çıkmaya çağırdı.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamada bulunan Denktaş, seçim sürecinde havanın zaman zaman bulutlandığını, fakat bugün çok güzel olduğunu söyledi.

Herkesi sandığa gitmeye davet eden Denktaş, “Bugün yüksek bir katılım olmalı ki irademize sahip çıkıldığını gösterelim. Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Seçimden sonraki Pazartesi nasıl bir ruh haliyle güne başlanacağının sorulması üzerine Denktaş, eğer halkın iradesine sahip çıkılmışsa, güne güzel başlanacağını, fakat iradeye sahip çıkılmamışsa ve yönlendirmeler yapılmışsa iyi uyanılmayacağını söyledi.

Serdar Denktaş, seçimin herkese hayırlı olmasını, seçimde görev yapanlara da kolaylıklar diledi.