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Serdar Denktaş, raporun birileri tarafından engellendiğini iddia etti

Denktaş, özel jet kriziyle ilgili polis raporunun çıkmasının birileri tarafından engellendiğini ve hiçbir zaman çıkmayacağını söyledi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:26
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Serdar Denktaş, raporun birileri tarafından engellendiğini iddia etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, özel jet kriziyle ilgili polis raporunun çıkmasının birileri tarafından engellendiğini ve hiçbir zaman çıkmayacağını söyledi.

Haber Kıbrıs web TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Serdar Denktaş, “Nihai raporun çıkması için ısrar ediyorum ama çıkmayacağını da biliyorum” dedi.

Özel jet kriziyle ilgili ön raporu ele geçirip mecliste okuduğunu anımsatan Denktaş, “Ön rapor zaten çok net ve açıktı ama soruşturma bir yere varamayacak ve nihai rapor hiç çıkmayacak gibi görünüyor” diye konuştu.

Nihai raporu da ele geçirip, yine mecliste okuyabilmesi için önce ortaya bir nihai rapor çıkması gerektiğini belirten Serdar Denktaş, soruşturmanın devam etmediği ve ortaya bir raporun çıkmayacağı yönünde ciddi kuşkuları olduğunu vurguladı.

 Denktaş, raporun bitirilemeyeceğini, çünkü birilerinin “durun” dediğini iddia ederek, “Umarım bu sözlerimiz birilerini rahatsız eder, etmesi lazımdır” dedi.

 Serdar Denktaş, Haber Kıbrıs’taki “Markaj” programında, “Gözümüz üzerinizdedir, soruşturmayı yürütmediğinizi ve raporun çıkmadığını görüyoruz” gibi bir ikazı, birilerine yaptığının bilinmesini istedi.

Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşÖzel Jet Krizi
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