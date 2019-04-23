Denktaş mesajının devamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü olan bugün, Türk Milletinin en parlak sayfalarında tarihteki yerini aldığını, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her alanda büyük kazanımlar elde ettiğini, gerçekleştirdiği atılımlarla büyük başarılara ulaştığını ve dolayısıyla bugünün milli bayramımız olduğunu kaydederek tüm çocuklara seslendi; "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler, refah seviyesi yüksek ve mutlu bir KKTC’nde yaşamınız için çalışırken, sizlere Cumhuriyeti, Bağımsızlığı, Özgürlüğü emanet ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun" dedi.
Serdar Denktaş'tan 23 Nisan Mesajı
Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere cumhuriyeti, bağımsızlığı, özgürlüğü emanet ediyoruz
23 Nisan 2019 Salı 10:03