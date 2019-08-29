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Serdar Denktaş'tan 30 Ağustos mesajı

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:57
Serdar Denktaş'tan 30 Ağustos mesajı

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Denktaş'ın mesajı şu şekilde;

"Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, işgal kuvvetlerinin 30 Ağustos Dumlupınar Meydan Muharebesinde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın sözleriyle bu zafer ‘yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine de yeni bir akım vermiştir’. Anadolu halkının bu zaferi, bir milletin sömürgeciliğe karşı kazandığı ilk zaferdir.

Bu zaferle birlikte Anadolu'nun yabancı işgalinden kurtulmasının önü açılmış, Türk ulusunun şan ve şeref dolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri oluşmuştur.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milleti, gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanı ve milletini yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile büyük zaferi kazanmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunar, canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anar, Türk Ulusunun bu anlamlı ve onurlu gününü en içten duygularımla kutlarım."

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Serdar Denktaş
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