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Serdar Denktaş'tan açıklama

Eski Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Barış Pınarı Harekatı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:52
Serdar Denktaş'tan açıklama

Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü operasyonda Mehmetçik canı pahasına Türkiye’nin sınırlarını koruyup, insanlık adına mücadele ederken, ülkemizde, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan talihsiz bir açıklama sonrası ortamın gerildiğini üzülerek izliyorum.” Dedi.

Serdar Denktaş’ın açıklaması şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin makamları ile farklılaştığımız veya aynı felsefeyi paylaşmadığımız durumlarda bunları dile getirmenin zamanı bütün Türkiye’nin kalbinin vatan savunması için muharebeye gönderdiği Mehmetçik ile birlikte attığı zaman değildir. Türkiye’nin yürüttüğü bu mücadele ile operasyon ile ilgili haklılık görüşümü ve başarı temennilerimi, ‘Barış Pınarı’ başladığı gün dile getirmiş birisi olarak, Anavatan Türkiye’nin mücadelesine gönülden destek verirken, herkesi sağduyuya davet edip, siyasi dürtülerle bu konuyu suiistimal etmemelerini salık veririm.”

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Serdar Denktaş
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