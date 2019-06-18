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Serdar Denktaş'tan Hidrokarbon Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş Akdeniz'deki yüksek tansiyon ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 16:37
Serdar Denktaş'tan Hidrokarbon Açıklaması

Denktaş'ın açıklamasında,

 "Akdeniz'deki sıcak gelişmeler umarım sıcak bir çatışmaya dönüşmez.
2003 yılında gündeme getirdiğim Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon için Güney anlaşmalar yapıyor, Türkiye bunun önüne geçmeli her türlü siyasi hukuki ve diplomatik girişimi yapmalı demiştim.
Dönemin Türkiye Enerji Bakanı beni yalanlamış yerel basınımızda beni hayalperest olarak itham etti. Şimdi 2019 yılındayız ve hidrokarbon savaşından bahsediyoruz.
16 yıl önce ben bu konuyu dile getirdiğimde ikaz edilerek susturuldum. O dönemde var olan bir gerçek neden sümen altı edildi irdelememiz ve neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmamız lazım...

Atı alan Üsküdar'ı geçmiş..Emekli Amiral Cem Gürdeniz'in Mavi Vatan kitabı şimdilerde birilerinin dilinde söylem haline getirildi. Her şeyi neden geriden takip ediyoruz?

Atılması gereken adımları neden zamanında atmayıp sonradan olayı laf ebeliğine boğuyoruz? Artık bunları irdelememiz lazım" diyerek konunun üzeirne gideceğini kaydetti. 

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Son Güncelleme: 18.06.2019 16:46
Anahtar Kelimeler:
Serdar Denktaş
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