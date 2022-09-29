Serdar Denktaş'tan olay açıklama!

Serdar Denktaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

TC Cumhurbaşkanı Sn Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda yaptığı tarihi çağrının halkımız içinde heyecan uyandırmamış olmasının nedenlerini gündem yapmak yerine, bu çağrının geleceği ile ilgili kafa yormamamız, hangi adımlarla bu çağrıya güçlü bir zemin yaratırız düşüncesini tartışmaya bile zahmet etmememiz şüphesiz Kıbrıslı Türkler olarak en büyük hatamızdır. Bu çağrının ardından çıkan MGK bildirisi , ķısır çekişmeler içinde gün geçiren idarecilerimizin bayram havasından kurtulup konu üzerinde çalışmamız gereğinin altını çizmektedir.

Bu çağrının arkasının nasıl getirileceği konusunun masaya yatırılması ve geliştirilecek önerilerin Türkiye yetkilileriyle paylaşılması gerekmektedir.

İçi boş altı doldurulmamış destek beyanatları vermekle bir yere varilamaz . Bu kapasite yönetim kadrosunda olmasa bile, bu kapasiteye sahip düşünürlerin bir araya gelerek konuyu açık fikirle tartışmak ve hedefe yönelik yol haritasına katkıda bulunarak halkımızın büyük çoğunluğunun desteğini almak, Sn Erdoğan'ın çağrısına güç katacaktır.