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Serdar Denktaş ve Rauf Denktaş Hun-Türk Kurultayı’na KKTC delegesi olarak davet edildi

Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Denktaş ve Rauf Denktaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, iş insanı Rauf Denktaş, Hun-Türk Kurultayı’na KKTC delegesi olarak davet edildi.

09 Ağustos 2022 Salı 15:55
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Serdar Denktaş ve Rauf Denktaş Hun-Türk Kurultayı’na KKTC delegesi olarak davet edildi
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Rauf Denktaş Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macaristan’ın Bugaç kentinde 12-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan ve Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Lezsak Sandor’un onur konuğu olduğu kurultaya tüm dünyadan Türk dünyası temsilcileri katılacak.

Macar Turan Vakfı tarafından bu yıl 8.cisi düzenlenen kurultaya KKTC’yi temsilen katılacak olan heyetin birçok üst düzey temas yapması bekleniyor.

11 Ağustos günü Macaristan Parlamentosu’na bir de ziyaret gerçekleştirecek heyet, 15 Ağustos günü adaya dönecek.

Son Güncelleme: 09.08.2022 15:56
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