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Serdar Denktaş’tan duygulandıran mesaj

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Babalar Günü'nde duygusal ve anlamı bir mesaj paylaştı

19 Haziran 2022 Pazar 11:59
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Serdar Denktaş’tan duygulandıran mesaj
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Serdar Denkta'ın Bababalar Günü mesajı şu şekilde

Keşke sana daha çok sarılabilecek imkan yaratabilseydik. Senin bu halk için vermekte olduğun mücadele bizi bu fırsattan mahrum etti. Şimdi sana olan özlemle, kurduğun fakat istediğin kadar iyi yönetmeyi başaramadığımız devletine sarılıyorum. Senin kurduğun devleti ortadan kaldıracak karalara karşı, senden öğrendiğim gibi dik duruyorum ve duracağım. Senin söylemlerini her vesile ile kullanıp senin duruşunu sergilemekten kaçınarak, insanımızı devletten ve Türkiye'den her geçen gün daha da uzaklaştıranlara rağmen ,tam senin istediğin gibi, Türkiye ile bağlarımızın,bu remin ifade ettiği gibi karşılıklı saygı , sevgi ve yardımlaşmaya dayalı,çok güçlü bir noktaya taşınması mücadelesini vermek benim ve halkımızın sana borcudur.Sana hasretle sarılıyorum.

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