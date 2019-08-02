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Serdar Saydam Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam bugün toprağa veriliyor

02 Ağustos 2019 Cuma 09:16
Serdar Saydam Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Beyin kanaması geçirmesi sonucu geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam bugün toprağa veriliyor.

Bu arada Prof. Dr. Serdar Saydam’ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.Saydam ailesinin organları bağışlama kararı üzerine, Türkiye’den ekiplerin adaya geldiği ve Saydam’ın cenazesinin bu nedenle bugüne ertelendiği ifade edildi.

Serdar Saydam’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Saydam
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Bir Sağlıkçı 2019-08-02 09:43:08

Organ bağışında bulunan hocamızın ailesine bir sağlık çalışanı olarak çok teşekkür ediyor ve baş sağlığı diliyorum. Ama yapılan haberde belirtilmesi gereken bir eksikliği dile getirmek isterim. Bağışlanan çok değerli organlar sadece Türkiye'den gelen ekibin çalışması ile hayat bulmadı. Devlet hastanemizin canla başla çalışan bir ekibi var ve burada da iki hastaya derman oldu hocamız. Bu ekibin bir üyesi olarak herkes adına hepimize teşekkür ediyorum.

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