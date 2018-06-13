Serdarlı başkanından memnun

Köy halkının yoğun sevgi ve desteği ile karşılaşan Serdarlı Belediyesi Başkanı Bayraktar geçtiğimiz dönem Ergenekon köyünde yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi. Ergenekon köyünün bulunduğu coğrafi konum nedeniyle zaman zaman toprak kaymaları yaşadığını kaydeden Bayraktar, “geçtiğimiz süreçte istinat duvarı yapımlarını hızla sürdürdük. Göreve geldiğimiz zaman mezarlığımızın duvarları bile yokken şu anda tüm eksikliklerini giderdik. Köyümüzdeki Atatürk büstü eksikliğini de geçtiğimiz dönem içerisinde giderdik. Hem ova yollarımıza köprü yapımı hem de köy içi yollarımızın asfaltlanması ile yol güvenliğimize katkıda bulunduk. Tarihi Çeşme bölgemizin çevre düzenlenmesini de hayata geçirdik” dedi.

ÇEŞME BÖLGESİNE BÜYÜK PROJE

Ergenekon köyü için önümüzdeki dönem hayata geçirilecek projelerden de bahseden Serdarlı Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Salih Bayraktar en önemli hedefleri arasında Çeşme bölgesini tarihi ve sosyal değerini hakettiği noktaya ulaştırmak olduğunu, bu ciddi proje ile hem köyün kalkınmasına hem de turistik değer katma adına katkı sağlayacaklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde de istinat duvarı ve asfaltlama projelerinin devam edeceğini kaydeden Bayraktar, yine geçmiş dönemde finansman eksikliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen kaldırım projelerinin de önümüzdeki hayat bulacağını sözlerine ekledi. Bayraktar, “500 yıllık geçmişe sahip bölgemizin her anında her noktasında yerel otoritenin dokunuşlarını hissettirecek bir dört sene planlıyoruz” dedi.