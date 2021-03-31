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Serdarlı Belediyesi'nde pozitif vaka

Serdarlı Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada karantinada bulunan bir personelinin test sonucunun pozitif geldiğini açıkladı...

31 Mart 2021 Çarşamba 09:26
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Serdarlı Belediyesi'nde pozitif vaka

Serdarlı Belediyesi 'nden yapılan açıklama şöyle:

29 Mart 2021 Pazartesi günü (dün) belediyemize bağlı Görneç köyümüzde ve belediye personelimize yapmış olduğumuz PCR testlerinin sonucu NEGATİF olarak çıktığını sayfamızda bugün paylaşmıştık. Ancak bir Personelimiz, temaslının temaslısı olarak karantina otelinde bulunmakta idi. Bugün personelimize yapılan test sonucu pozitif çıkmıştır.Personelimizin hemen tedavisine başlanmıştır. Pozitif çıkan personelimizin temaslıları ise yetkililer tarafından karantina oteline yerleştirilmiş ve testleri yapılmıştır.

Belediyemizin veznesi üç gün süreyle kapatılmıştır. Tüm Bölge Halkımıza saygı ile duyrulur.

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