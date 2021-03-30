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Serdarlı Belediyesi'nde pozitif vaka!

Belediye veznesi 3 günlüğüne kapatıldı

30 Mart 2021 Salı 22:08
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Serdarlı Belediyesi'nde pozitif vaka!

Serdarlı Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından, bir personelinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Değerli bölge halkımıza duyurulur! 29 Mart 2021 Pazartesi  günü (dün) belediyemize bağlı Görneç köyümüzde ve belediye personelimize yapmış olduğumuz PCR testlerinin sonucu negatif olarak çıktığını sayfamızda bugün  paylaşmıştık ancak bir personelimiz, temaslının temaslısı olarak karantina otelinde bulunmaktaydı. Bugün personelimize yapılan test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin hemen tedavisine  başlanmıştır.  Pozitif  çıkan personelimizin temaslıları ise  yetkililer tarafından karantina oteline yerleştirilmiş ve testleri  yapılmıştır. Belediyemizin veznesi üç gün süreyle kapatılmıştır."

Anahtar Kelimeler:
SerdarlıPozitif Vaka
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