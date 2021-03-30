Serdarlı Belediyesi'nde pozitif vaka!

Serdarlı Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından, bir personelinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Değerli bölge halkımıza duyurulur! 29 Mart 2021 Pazartesi günü (dün) belediyemize bağlı Görneç köyümüzde ve belediye personelimize yapmış olduğumuz PCR testlerinin sonucu negatif olarak çıktığını sayfamızda bugün paylaşmıştık ancak bir personelimiz, temaslının temaslısı olarak karantina otelinde bulunmaktaydı. Bugün personelimize yapılan test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin hemen tedavisine başlanmıştır. Pozitif çıkan personelimizin temaslıları ise yetkililer tarafından karantina oteline yerleştirilmiş ve testleri yapılmıştır. Belediyemizin veznesi üç gün süreyle kapatılmıştır."