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Serdarlı-Çukurova arasındaki güzergahı kullanacak sürücüler dikkat

Polis, Serdarlı-Çukurova köyleri arasındaki güzergahta etkili olan yoğun yağmur yağışı nedeniyle yol içerisinde su birikintileri oluştuğunu bildirerek, sürücüleri uyardı.

13 Aralık 2022 Salı 17:50
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Serdarlı-Çukurova arasındaki güzergahı kullanacak sürücüler dikkat



Serdarlı-Çukurova köyleri arasındaki güzergahta etkili olan yoğun yağmur yağışı nedeniyle yol içerisinde su birikintileri oluştuğu bildirilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Lefkoşa-İskele ana yolu üzerinde, Serdarlı-Çukurova köyleri arasındaki güzergahta (Okman Matbaa önleri) etkili olan yoğun yağmur yağışı nedeniyle yol içerisinde su birikintileri oluşmuştur. Bu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.

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