Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Serdarlı-Geçitkale anayolunda korkutan kaza!

Hamit TALAY ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe TALAY yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürülerek müşahade altına alınmışlardır.

20 Nisan 2022 Çarşamba 19:44
458 Okunma
Serdarlı-Geçitkale anayolunda korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.20 sıralarında  Gelincik’te sakin Hamit TALAY (E-41) yönetiminde bulundurduğu FS 058 plakalı  salon aracı ile Serdarlı-Geçitkale anayolu arasında,Serdarlı -Geçitkale istikametine doğru seyir halinde olduğu bir sırada Sütlüce yol kavşağına geldiğinde tamamen kendi dikkatsızlığı ve ihmalkarlığı sonucu gidiş istikametine göre yolun sağına geçerek yol kenarında bulunan Geçitkale Belediyesine ait elektrik direğine çarptıktan sonra 2 metre yükseklikten boş tarlaya uçarak aracının damı üzerine düşmüştür.

Kaza sonucu araç sürücüsü Hamit TALAY ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe TALAY yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürülerek müşahade altına alınmışlardır.

Kaza neticesinde FS 058 plakalı araç genel hasara uğrayarak takriben 60 Bin TL’lik maddi hasara uğradığı tespit edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam eder.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP'nin kritik MYK toplantısı başladı
UBP'nin kritik MYK toplantısı başladı
Erhürman, ülkenin 1 aylık zaman kaybedeceğini de belirtti
Erhürman, ülkenin 1 aylık zaman kaybedeceğini de belirtti
Fikri Ataoğlu: Bir mutabakat hükümeti kurulmalıdır
Fikri Ataoğlu: Bir mutabakat hükümeti kurulmalıdır










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim