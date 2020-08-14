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Serdarlı'nın kurtuluşu kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında kurtarılan Serdarlı'nın kurtuluşu düzenlenen törenle kutlandı.

14 Ağustos 2020 Cuma 11:25
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Serdarlı'nın kurtuluşu kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında kurtarılan Serdarlı'nın kurtuluşu düzenlenen törenle kutlandı.
Serdarlı’nın kurtuluşunun 46’ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni saat 09.00’da Serdarlı Atatürk Büstü önünde yer aldı.
Törende, büste çelenkler sunuldu, İstiklal marşı ile bayraklar göndere çekildi. 
Törene, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Serdarlı
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