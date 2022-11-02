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Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’ndaki yol çalışmaları tamamlandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’nda yol çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:37
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Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’ndaki yol çalışmaları tamamlandı



Bakan Öztürkler'in paylaşımı şöyle:

Kırsal Kesim Arsaları altyapı çalışmaları kapsamında daha önce Mevlevi ve Aşağı Bostancı’da söylediğimiz gibi “Her Hafta Bir Köyümüze Hizmet Götüreceğiz” sözümüzün üstüne çalışmalarını hızlandıran ekiplerimiz aynı anda birçok köyümüzde yürüttüğümüz altyapı çalışmaları tamamlamaktadırlar.

Bugün, geldiğimiz noktada Serdarlı, Sütlüce’deki asfalt yol projelerimizin tamamlandığını, Pınarbaşı (Kırnı) stabilize yol çalışmalarının da büyük oranda tamamlandığını belirtmek istiyorum. İnsanımıza, gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Serdarlı, Sütlüce ve Pınarbaşı’ndaki hak sahipliği olan insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

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