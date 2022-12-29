Serdaroğlu: Asgari ücret bugün açıklanabilir

Asgari ücret komisyonunda işçi kesimini temsil eden HÜR-İŞ Federasyon Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuk olduğu bir programda masada olan asgari ücreti değerlendirdi.

Hayat pahalılığı konusunu sık sık gündeme getiren Serdaroğlu, HP'nin asgari ücrete yansıtılmasını, gerekirse daha da üzerinde bir rakam belirlenerek anlaşılması gerektiğini belirtti.

“Geçtiğimiz dönemdeki ücret hayat pahalılığı oranının altında belirlendi”

Geçtiğimiz asgari ücretin hayat pahalılığı oranı baz alınarak açıklanmadığını bu nedenle yeni belirlenecek asgari ücretin, hayat pahalılığı oranının daha üzerinde bir oran yansıtılarak belirlenmesi gerektiğinin de önemle altını çizdi.

“Rakamlar ortada; buna göre bir ücret belirlenmeli”

Geçtiğimiz hafta toplanan masada rakamların konuşulduğunu belirten Serdaroğlu, net bir sonuca ulaşılmadığını söylerken; 11 bin 300 TL’lik açlık sınırının, 19 bin 600 TL’lik yoksulluk sınırının ve de mevcut hayat pahalılığı oranının da ortada olduğunu hatırlatarak açıklanacak ücretin, bu rakamlara göre belirlenmesi gerektiğinin vurgusunda bulundu.

“Yeni asgari ücret bugün açıklanabilir”

“Asgari Ücret Masası’nı terk eden taraf olmayacağız. Olmamak için gayret göstereceğiz” diyen Serdaroğlu; yeni asgari ücretin bugün açıklanabileceğini de dile getirdi.

“Şartlar normal olsa; işverenin de asgari ücretin artmasını istiyor olması lazım”

İşverenin toplantıdan önce dile getirdiği rakama da vurgu yapan Hür-İş Federasyonu Başkanı; “Adaletli bir vergi sistemi olsaydı ülkede, İşveren de asgari ücretin artmasını isterdi. Çünkü asgari ücret arttıkça işverenin ödediği vergi düşecek. Ama bizim ülkemizde adaletsiz ve hukuksuzluklar yaşandığı için, kimse ödemesi gereken vergi oranını ödemediği için böyle durumlar yaşanıyor” diye ekledi…

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi

