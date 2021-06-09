Serdaroğlu: Biz çocuklarımızın daha iyi bir ülkede yaşamasını istiyoruz

GÜNDEM KIBRIS

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Ülkeyi daha güzel bir yaşam alanına döndürmek için mücadele ettiklerini söyleyen Serdaroğlu, “Bugün hak ve adalet için yollarda olan insanlar, KKTC’yi veya Türkiye’yi istemez diye mi sokaktadır? Yoksa işçinin, emekçinin haklarını korumak için mi? Bizim vatan sevgimiz içimizdedir, kalbimizdedir. Biz çocuklarımızın daha iyi bir ülkede yaşaması için mücadele ediyoruz” dedi.

Hükümetin sendika ve sivil toplum örgütlerinin aidatlarından yüzde 5’lik kesinti yapmak istemesi konusunda da eleştirilerde bulunan Serdaroğlu, “Bugün tüm sektörler sıkıntılıdır. Patlayan döviz karşısında, her geçen gün değer kaybeden Türk Lirası ve piyasada oluşan pahalılık noktasında hükümetten, vatandaşını koruyan adımlar beklerken, yüzde 5’lik kesinti gibi sendikalara karşı bir saldırı daha geldi. Sadece sendikalara da değil, sosyal yardımlar yapan derneklere de. Biz sendikalar olarak da kendi gelirlerimizden, bu derneklerimize yardımlar yapıyoruz. Unutulmasın ki, iş yaşamının düzenini sağlayan da sendikalardır. Sendikalar da susturulursa, konuşan kalmayacaktır. Bugün bizi yönetenlerin yarattığı sosyal devlet anlayışı ortadadır. Her gün sokaklarda gördüğümüz olaylar bunun örneğidir. Hükümet, bu sosyal patlamalar ile ilgili mücadele etmelidir. Biz bunu beklerken, sendikaları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Mücadele etmeye çalışan insanların da yoluna taş koymaya çalışıyorlar” dedi.