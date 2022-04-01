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Serdaroğlu: Bu miting ezilenler, sömürülenler, hiçe sayılanlar içindir

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor...

01 Nisan 2022 Cuma 12:55
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Serdaroğlu: Bu miting ezilenler, sömürülenler, hiçe sayılanlar içindir
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Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da eylemde vatandaşlara seslendi.

Serdaroğlu, şunları kaydetti:

Biz yok olmayı ve yoksullaşmayı reddediyoruz. Direnmeye devam edeceğiz. Biz emekçiler herkes evindeyken, tatile giderken tüm çarkları döndürdük. Ölümüne çalıştık biz, ölümüne.
Bu miting yalnızca örgütlü olan sendikalı emekçiler için değildir. Pandemi döneminde çalışan, işten atılan, işsizliğini alamayan, örgütsüz sendikasız emekçiler içindir. Bu miting ülkeye olan ümidini yitirmiş gençlerimiz içindir.
Bu miting ezilenler, sömürülenler, hiçe sayılanlar içindir.
Bu miting emeğinden başka hiçbir şeyi olmayanlar içindir.
Bu miting insan yerine konmayan biz, yüz binler içindir.
Bu miting zamlara karşı değildir, emeği hiçe sayanlara cevap vermek içindir.
Bu büyük buluşma Kıbrıs Türk halkının ‘artık yeter’ dediği bir direniştir.
Bizim başka bir niyetimiz ya da bir ajandamız yok. Bizim tek gailemiz ekmeğimiz. İnsan gibi yaşamak için mücadele ediyoruz. Bilmeyenler, görmeyenler ve duymayanlar için bütün gücümüzle bağırıyoruz. Eylemse eylem, grevse grev!

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