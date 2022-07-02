Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkeye kaçak girdi
Ülkeye kaçak girdi
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...

Serdaroğlu: Devlette ayaklar baş mı oldu?

KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sosyal medya hesabından Başbakan'ın şoförü ile ilgili iddialarda bulundu.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:25
402 Okunma
Serdaroğlu: Devlette ayaklar baş mı oldu?
banner48

Serdaroğlu, Başbakan'a seslenerek şunları söyledi:

"DEVLETTE AYAKLAR BAŞ MI OLDU?

Çarşamba günü Başbakanlık önünde taşeron işçilerinin hak arama mücadelesini verirken, Başbakanlık Müsteşarı tarafından içeriye çağrıldık. Kamu-İş Genel Başkanı olarak ben ve yönetimim, sorunları Sayın Müsteşar’la tartıştık. Önerilerimizi Başbakan Ünal Üstel’e iletmek üzere Sayın Müsteşar’a sunduk.

Dışarıya çıktığımız anda koridorda Başbakan’ın şoförü olan bir şahıs tarafından inanılması güç bir sözlü saldırıyla karşılaştık. Şoför müsteşara talimat veriyor aynen şunları söylüyordu: “SANA SÖYLERİM BUNLARIN İŞİNİ YAPMA. BUNLAR PAKİSTANLILAR VE TC’LİLER İLE BURAYA GELDİLER. ÜNAL ABİME EYLEM YAPARLAR. İŞLERİNİ YAPMAYACAKSIN…”

Başbakanlık koridorlarında herkesin gözü önünde yaşanan bu skandala inanamadık. Başbakan’ın şoförü olan şahıs, Kamu-İş Genel Sekreteri’ne de sataştı.

Olayın üzerinden üç gün geçti. Normal bir ülkede böyle bir olay elbette yaşanmaz. Yaşansa da Başbakan, tabii ki gereğini yapar. Ancak ne yazık ki biz normal bir ülke olmadığımız için yaşananlar cezasız kalıyor. Bir de üstüne üstlük sosyal medyadan Kamu-İş Başkanı olarak bana ve yönetimime ağır saldırılar başlatılıyor.

Buradan Başbakan Ünal Üstel’e sesleniyorum. Başbakanlık’da şoförlük makamında olan bir şahıs Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yaparak, neye kime hizmet ediyor?

Sayın Başbakan, bu tehlikeli kutuplaşmaya yol açan şoförü hakkında nasıl bir yol izleyecek?

Bu devleti yönetenler yapılan bu yanlışın hesabını sormalılar. Ancak ne yazık ki Sayın Başbakan’ın “Kol kırılır yen içinde kalır” anlayışıyla yaşanan skandalı örtmeye çalıştığı görülüyor.

Öyle görülüyor ki devletimiz içinde ayaklar baş olmuş. Bir şoför, ülkenin Başbakanlık müsteşarına talimat veriyor. Kimsenin yaşanan skandal karşısında kılı dahi kıpırdamıyor.

Kamu-İş Başkanı olarak buradan haykırıyorum. Emek mücadelesinde dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımı olamaz. Emek mücadelesi bir bütündür.

Biz bu mücadeleyi özelde üyemiz, genelde tüm memleketin menfaati için sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Buna engel olmak isteyenlere karşı her türlü bedeli ödetmek için mücadeleyi ilke edindik. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcı olmak isteyenlere önemli duyuru!
Avcı olmak isteyenlere önemli duyuru!
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Ataoğlu: Gerekli önlem ve katkıları var gücümüzle vermeye devam edeceğiz
Ataoğlu: Gerekli önlem ve katkıları var gücümüzle vermeye devam edeceğiz










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim