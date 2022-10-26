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Serdaroğlu: Hükümetle Uzlaşı Zemini İçine Girdik

Hademeler konusu dünkü Bakanlar Kurulu'nun gündemine geldi. 

26 Ekim 2022 Çarşamba 11:43
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Serdaroğlu: Hükümetle Uzlaşı Zemini İçine Girdik



ÖZEL HABER - Esengül Aykaç

Hademeler konusu dünkü Bakanlar Kurulu'nun gündemine geldi. 

Gündem Kıbrıs, konuyla ilgili bir gelişme yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek üzere Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu'yla görüştü. 

Serdaroğlu, Bakanlar Kurulu'nun henüz sorunun çözümü için somut bir karar üretmediğini ancak  hükümetin olumlu bir adım attığını kaydetti.  Konuyla ilgili fazla detay vermeyen Serdaroğlu, "hükümetle sendika bir uzlaşı zemini içerisine girmiştir" açıklamasında bulundu. 

Sendika beklemede!

Serdaroğlu konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu anda Başbakanlıkta bir çalışma yapılıyor ve bize geri dönüş yapacaklar. Biz de sendika olarak Başbakanlıktan gelecek olan adımı bekliyoruz. Uzlaşı yapılarak hükümet tarafından bize karşı iyi niyetli bir adım atıldı. Biz de sendika olarak hükümetten olumlu yönde haber bekliyoruz.

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