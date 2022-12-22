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Serdaroğlu: İşçi açlık sınırı altına terk edildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un başkanlığında bugün saat 14.00'te Bakanlık Toplantı Salonu'nda toplandı. 

22 Aralık 2022 Perşembe 14:40
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Serdaroğlu: İşçi açlık sınırı altına terk edildi



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Toplantı başında İşçi tarafı adına konuşan Ahmet Serdaroğlu, Çalışma Bakanı Taçoy'un handikap olarak açıkladığı durumların farkında olduklarını, işçilerin ülkeden kaçtıklarını söyledi. 'İşgücü kaybı olursa, işveren de sıkıntı yaşar' diyen Serdaroğlu 'ucuz işçilik kar gibi görünse de verimlilik noktasında ciddi bir gerileme oluşturur' dedi.


Serdaroğlu, 'asgari ücret başlangıç ücretinden çıkmıştır, geçim ücreti haline gelmiştir' diyerek bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. 

Serdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Ülkede toplu iş sözleşmesi düzeni olmalı. Bu olursa başlangıç ücretinden çıkabiliriz. Güney Kıbrıs bu düzeneği hayata geçirdi. Bu masada tüm bu unsurlar değerlendirilmeli. Türkiye'de bugün yüzde 54 artış oldu ve bu masada bugün çıkacak sonuç çok önemli. Türkiye'den gelen iş gücünü kaybetmemek adına adımlar atılmalı. KKTC'de asgari ücret alanlarda bu ülkenin vatandaşıdır. Bu asla unutulmamalı. Yüzde 41 artış verilerek işçi açlık sınırı altına sevk edildi. Tüm bunlar konuşulmalı, değerlendirilmeli."
Tüm bu saydığı maddelerin değerlendirilip bir karar verilmesi halinde masadan oy birliği ile karar çıkabileceğini belirten Serdaroğlu, 'niyetler çok önemli' dedi. 
Serdaroğlu, asgari ücretin bugün belirlenmesini beklemediğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
KKTCAsgari ücretHasan TaçoyAsgari Ücret Tespit KomisyonuAhmet Serdaroğlu
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