Serdaroğlu: Kamuda taşeron işçiliğin önlenmesi için açtığımız davayı kazandık

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kamuda çalışan işçilerin yetkili sendikanın Kamu-İş olduğu ve taşeron işçilere yaptırılan işlerin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olduğu yönünde bugün alınan mahkeme kararının, başlattıkları mücadelenin ilk meyvesi olduğunu açıkladı.

Serdaroğlu, “İki yıl önce taşeron sistemi kölelik sistemidir, kölelik sistemine geçit vermeyeceğiz diye başlattığımız hukuksal mücadelenin ilk meyvesini bugün yargıdan çıkan kararla aldık. Tüm çalışma hayatı adına mutluyuz, gururluyuz” dedi.

Konuyla ilgili açıklamasında, kamuda yıllarca boş tutulan işçi kadrolarının özel şirketler vasıtasıyla doldurulmaya çalışıldığını kaydeden Serdaroğlu, “Kamunun kaynakları emekçi işçiler yerine, çok daha fazla maliyetle, özel şirketlere verildi. Özel şirketlerde çalışan emekçilerimizin ise, kamuda çalışan işçilerimizin hak ve menfaatlerini elde edemeden ve Toplu İş Sözleşmesi’nde belirtilen haklardan yararlanamadan asgari ücrete uzun saatler çalıştırıldı. Bu yaşananlara dur diyebilmek için 2019’da açtığımız davanın ilk meyvesini aldık” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, mahkemenin bugünkü kararıyla “Kamu-İş’in, kamuda çalışan işçiler için yetkili sendika olduğu; kamuda çalışan işçiler ile KKTC arasında Toplu İş Sözleşmesi imza edildiği; taşeron işçilere yaptırılan işlerin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olduğu”nun vurguladığını kaydetti.

Ahmet Serdaroğlu, sendika tüzüğünde yer alan amaçları arasında “İşçilerle işverenler veya çalışanlar arasında ilişkileri düzenlemek ve anlaşmazlıkları halletmenin” de bulunduğunu kaydetti.

Serdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Amaçlarımız ve üyelerimiz dikkate alındığında bu dava konusu karardan yani kamuda taşeron işçi çalıştırılmasından dolayı yasal haklarımızın doğrudan doğruya ve olumsuz olarak etkilendiğine karar verdi. Davada, davalılar adına Savcılık bizim güncel bir meşru menfaatimiz bulunmadığını yani bu davayı açmaya hak ve yekimiz olmadığını beyan etmişti. Mahkeme savcılığın bu iddialarını reddetti. İşçinin ve emekçinin her zaman yanında olan sendikamız, işçilerin ve emekçilerin haklarını korumak için hukuki mücadeleye devam edecektir”.