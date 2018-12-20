Serdaroğlu: Kira yıllık 250 bin Euro civarlarında olmalı

Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Dome Hotel’in işletmesine talip olduklarını bunun da mevcut işletmeciye karşı bir kontra durum için yapmadıklarını belirtti.

Serdaroğlu, sendika olarak uzun yıllardır bir sosyal tesis projeleri olduğunu ifade ederek, bunu da Dome Hotel ile hayata geçirme istencinde olduklarını söyledi.

. Serdaroğlu, Vakıflar İdaresi’nin kira bedelinden memnun olmadığını kendilerinin ise bu kira bedelini daha da yukarıya çıkabileceği öngörüsünde bulunduklarını belirterek, “Eğer ihaleye çıkılırsa gelir giderlere de bakarız. Ama bizce Vakıflar’a verilecek kira yıllık 250 bin Euro civarlarında olmalı” diye konuştu.

Serdaroğlu, yaklaşık bir haftadan beridir Dome Hotel özelinde yaşanan kaosu izlediklerini ve ortada bir “Peşkeş çekilecek” konuşmaları yapıldığını belirterek “eğer orada gerçekten bir sıkıntı varsa biz de projelerimizle oraya talip olabiliriz” görüşünün geliştiğini söyledi. “Sosyal tesis projemiz vardı” Kendilerinin de sendika olarak bir sosyal tesis projesi olduğunu belirten Serdaroğlu, “Genel sekreterimle görüştüm. Vakıflar İdaresi’nden randevu aldık ve müdürden “şartlar nedir” bunu soruşturduk. Müdürle görüşmemizde “Biz de talip olalım. Hem sosyal tesis projemiz vardı bunu bu şekilde hayata geçirebiliriz hem de böyle bir bütçemiz vardır. Bunu Dome Hotel’in geliştirilmesi için harcayabiliriz. Genel Müdür ile resmi olarak değil ama bir görüşmemiz oldu. Ayaküstü bir fikir teatisinde bulunduk. Onunla son gelinen noktayı konuştuk. Vakıflar İdaresi müdürü bize konunun tam netleşmediğini söyledi. 4 bin üyeye sahip bir sendikayız böyle bir sosyal tesis projemiz var. Güzel şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Bize bir bilgi verin dedik. O da bize ‘Resmi başvuru yapın’ dedi” ifadelerini kullandı. “Niyet yazımızı ilettik” Serdaroğlu bu görüşmenin ardından ertesi gün niyet yazısını Vakıflar İdaresi Genel Müdürüne ilettiklerini belirtti. Serdaroğlu, hem üyeye hem de turizme daha iyi bir şekilde hizmet vermek noktasında Dome Hotel’e talip olduklarını söyledi. “Yıllık 250 bin Euro kira verebiliriz” Vakıflar İdaresi’ne yıllık ne kadar kira verebilecekleri sorusuna ise Serdaroğlu, “İhale aşamasına gelirse gelir giderlerini gördükten sonra bir teklif sunabileceğiz. Daha ciddi bir rakamı kira olarak düşünebiliriz. Dome Hotel gibi bir hotel için yıllık kira 250 bin Euro olabilir. Böyle bir kira durumu öngörebiliriz” dedi. “Kontra bir hareket olarak algılanmamalı” Serdaroğlu, Kamu-İş’in mevcut sendikaya kontra bir hareket yaptığı söylemlerini ise doğru bulmadığını belirtti. Serdaroğlu, “Kesinlikle kontra bir hareket yapma durumumuz yoktur. Biz o sendikayı suçlamıyoruz. Herkes kendine göre bir plan proje çizer. Biz Dome Hotel’e bunca sene sahip çıkmalarından memnunuz. Herhalde bir yerde bir kopukluk oldu ki bu duruma düştü. Biz de o noktada bir adıma attık. En azından bu değer başkalarının eline gidecekse başkalarının eline gitmesi diye böyle bir adımı attık. Sendikaya karşıya bir adım atmak aklımızdan geçmedi” diyerek sözlerini tamamladı.