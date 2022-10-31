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Serdaroğlu: Mahkemeden ara emri aldık

Serdaroğlu: “Yeni personel alımına karşı açtığımız davada mahkemeden ara emri aldık”

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:28
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Serdaroğlu: Mahkemeden ara emri aldık



Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sendikada örgütlü grevde olan hademelerin yerine yeni personel alımına karşı açtıkları davada mahkemeden ara emri alındığını açıkladı.

Yargının, grevde olan emekçilerin yerine yeni personel alınamayacağına hükmettiğini belirten Serdaroğlu, fedakarlıktan kaçmayacaklarını, Cuma gününe kadar okullardaki temizlik işlerini aksatmayacaklarını bildirdi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi hakkı için mücadelelerinin sürdüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

“Ancak gördük ki bu süreç içinde olan yine çocuklarımıza oluyor. Her türlü hijyen ve temizlik koşularından yoksun olarak okula gitmek zorunda olan bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu ülkenin çocukları... Onlara haksızlık etmeyin Sayın Bakan…”

-“Fedakarlıktan kaçmayız, kaçmadık”

 “Grev devam etse de, mahkeme kararı lehimize olsa da biz kendi payımıza olan fedakarlıktan kaçmayız, kaçmadık” diyen Serdaroğlu, Cuma gününe kadar okullardaki temizlik işlerini aksatmayacaklarını bildirdi.

“Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstündedir. Onlar bu ülkenin yarınlarıdır” diyen Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, şunları kaydetti:

Okullardaki hademe ablalarına yaptığınız haksızlığı çocuklar duymasın Sayın Bakan. Gelin daha fazla kaosa yol açmadan bu toplu iş sözleşmesini imzalattırın. O çocukların yüzüne bakabilmek için, çıkar ve menfaatlerin esiri olmayın. Çocuklarımızın sağlığı ile oynamayın.”

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