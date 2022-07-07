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Serdaroğlu: Masa çarşamba pazarına döndü!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün 19.00 sıralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 22:45
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Serdaroğlu: Masa çarşamba pazarına döndü!
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün 19.00 sıralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.

İşçi tarafı adına konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 4 saatlik toplantı sonrası masayı terk etme kararı aldıklarını söyledi.

Serdaroğlu, iş veren tarafını 7 bin 500 TL’lik öneri koyduğunu, hükümet tarafının 8 bin 500 TL önerisini ortaya koyduğunu kendilerinin ise yüzde 56’lık hayat pahalılığının yansıtılmasını savunduklarını söyledi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun konuşması şöyle:

Ciddi tartışmalar yaşandı. İşverenler hiçbir anlayışa uymayacak 7500 netlik bir rakam koydu. 8500 devlet tarafı masaya koydu. İşçi tarafı oluşan hayat pahalılığını, kamuya yansıtılan yüzde 56 HP artışı asgari ücretliye verelim dedik. Bunu anlatamadık. Her türlü diyaloğu denedik. Masa Çarşamba pazarına döndü asgari ücretliyi masada kurban etme pazarlığına girdi iş verenler.

8700 nete kadar çıktığı rakamı 8600’lere 8500’lere indirmeye çalışıyorlar. Asgari ücretliyi kurban etmeye çalışıyorlar biz buna seyirci olamazdık, bakan bizim rakamımıza gelemeyeceğini söyledi.

Biz masayı terk ettik kendilerini baş başa bıraktık. Karar versinler hep birlikte kararlarını görelim. Bu iş burada kalmaz bu kadar zammın karşında en fazla ezilen asgari ücretliyi yalnız sanmasınlar. Hür-İş olarak çıkacak olan hp altında çıkarsa itiraz edeceğiz. Muhatabı olan bakanlar kuruluna gerekli mücadeleyi yapacaktır. Asgari ücretliye çağrım sosyal medyadan eleştirmeyi bırakın aksi taktirde hepiniz açlıkla burun buruna kalacaksınız artık mücadele sokakta verilmelidir sosyal medyada değil.

Hepinizi hükümet edenleri asgari vicdana çekmek için eyleme davet ediyorum.

Açıklayacakları rakamı göreceğiz, açıklanan rakam hayat pahalılığı altındaysa yasal hakkımızı kullanacağız masa yeniden toplanacak.

Mücadele eden, hakkımdır diyen sokağa inecek ve kazanacak. Bu hükümetin halkına ve toplumuna verebileceği bir şey kalmadığı bu masada belli oldu.

Anahtar Kelimeler:
İşçi TarafıÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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