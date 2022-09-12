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Serdaroğlu: “Sendikal bir birliktelik başlattık”

12 Eylül 2022 Pazartesi 12:03
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Serdaroğlu: “Sendikal bir birliktelik başlattık”


Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, gözaltına alınan sendika başkanları için Lefkoşa Polis Müdürlüğü önüne geldi. Burada bir basın açıklaması yapan Serdaroğlu, “ben yaparım olur mantığı ile gidildiği sürece sendikalar bunun karşısında olacaktır. Yetkili sendikaları hiçe sayarak yetkilerini kullanarak, sendikaları itibarsızlaşmaya çalışanlar için sendikalar buna karşı olacaktır. İçeri girerek arkadaşlarımız için gerekli bilgileri alacağız. Sendikalara karşı yapılan davranışlardan dolayı Sendikal bir birliktelik başlattık. Bütün sendikalar bir araya gelerek bir toplantı yapacaktır diye düşünüyorum” dedi.

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