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SERDAROĞLU: “TOPLUMUN REFAH DÜZEYİNİ ARTIRMALIYIZ”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

14 Ocak 2021 Perşembe 10:40
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SERDAROĞLU: “TOPLUMUN REFAH DÜZEYİNİ ARTIRMALIYIZ”

ÖZEL HABER


Toplum olarak kalkınabilmemiz için bencil olmamamız lazım. Toplumun refah düzeyini artırmalıyız. Komşumuz sıkıntı çekiyorsa, bu sıkıntı bize de yansır. Ruhsal sorunlar da çıkar ve bu toplumu da etkiler. Bunun en önemli ayağı da asgari ücrettir. İşverenler çalıştırdığı kişilerin performansını ve tecrübelerini değerlendirip de, maaş artışına gitmiyorlar. O yüzden çok önemlidir asgari ücretin artması. Biz ise sorunlarımızı hep erteledik. En başta gelen sorunumuz da istikrarsız hükümetlerdir. Ben iki senedir sendika başkanıyım, üç tane hükümet gördüm. Artık siz düşünün istikrarsızlığı, bu da memlekete zarar verir. Böyle olunca da parti içindeki kavgalar ön plana çıkıyor. Seçilene kadar halkın yanında olup, ümit pompalıyorlar. Seçildikten sonra da ortadan kayboluyorlar” dedi.

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