Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye...
İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz yığınları arasından uyuşturucu
İhbar, pusu, 2 tutuklu!
Evi gece kulübüne çevirmişler
Evi gece kulübüne çevirmişler
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi

Serdaroğlu yeniden Kamu-İş Genel Başkanı seçildi

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 10.Olağan Genel Kurulu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı

02 Haziran 2022 Perşembe 22:54
0 Okunma
Serdaroğlu yeniden Kamu-İş Genel Başkanı seçildi

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 10.Olağan Genel Kurulu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Genel Kurul’da başkanlık için Sami Dilek ve Ahmet Serdaroğlu yarıştı.

Genel Kurul’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve UAMIF Genel Sekreteri Yusuf Ziya Odabaş, Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, DOK  Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı H.Necip Nalbantoğlu ve Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendika temsilcileri katıldı.

Seçim sonuçları şu şekilde açıklandı:

KAMU İŞÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANLIK SEÇİMİ:
AHMET SERDAROĞLU: 1175
SAMİ DİLEK: 250

Bu sonu ile  Ahmet Serdaroğlu yeniden Kamu-İş Genel Başkanı seçildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Denktaş: Bizim insanımız bu değildir
Serdar Denktaş: Bizim insanımız bu değildir
Özersay: Kimse partinin üzerinde değildir, konu PM’de görüşülecek
Özersay: Kimse partinin üzerinde değildir, konu PM’de görüşülecek
Ataoğlu: Açıklamam yanlış yorumlanmıştır
Ataoğlu: Açıklamam yanlış yorumlanmıştır










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim