Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 10.Olağan Genel Kurulu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Genel Kurul’da başkanlık için Sami Dilek ve Ahmet Serdaroğlu yarıştı.

Genel Kurul’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve UAMIF Genel Sekreteri Yusuf Ziya Odabaş, Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, DOK Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı H.Necip Nalbantoğlu ve Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendika temsilcileri katıldı.

Seçim sonuçları şu şekilde açıklandı:

KAMU İŞÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANLIK SEÇİMİ:

AHMET SERDAROĞLU: 1175

SAMİ DİLEK: 250

Bu sonu ile Ahmet Serdaroğlu yeniden Kamu-İş Genel Başkanı seçildi.