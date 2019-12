Serenad Bağcan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda sahne alacak

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Klasik Batı müziği ile Türk halk müziğini sentezleyerek kendine has bir stil yaratan Bağcan, konserde sözleri Kıbrıs anonim olan Sıla 4’ün en popüler parçalarından birini de seslendirecek.

Yarın akşam YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak yeni yıl konserinde Serenad Bağcan, müziğini merhum Raif Denktaş ile Erdinç Gündüz’ün yaptığı SILA 4’ün sevilen parçası “Köprüden Geçemedim”i de seslendirecek. Raif Denktaş, Aydın Kalfaoğlu, Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’dan oluşan Sıla 4, Köprüden Geçemedim eserini ilk kez 1973 yılında BRT stüdyolarında seslendirmişti. Grubun en popüler parçalarından biri olan Köprü, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de de farklı sanatçıların albümlerinde de yer almış, parçanın ilk senfonik düzenlemesi ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 16 Nisan 2109’daki SILA 4 konserinde grubun hayattaki iki sanatçısı Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy tarafından seslendirilmişti.

Orkestra düzenlemesini Şef Ali Hoca’nın yaptığı ve saat 20.00’de başlayacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Özel Programı’nda 15 parça seslendirilecek.

Uzun yıllar klasik batı müziği tarzında eğitim alan Seranad Bağcan’ın ailesinin geniş perspektifli müzik yapısından dolayı Türk halk müziği eserlerini başarılı yorumu da dikkatleri çekiyor. 2011 yılında Fazıl Say’ın kendisine, 20 yıl evvel bestelediği şarkıları yorumlamasını istediğinde, Fazıl Say – Serenad Bağcan “İlk Şarkılar” ve “Yeni Şarkılar” albümleri doğdu. Her iki albüm de büyük beğeni kazanmıştı.

Serenad Bağcan’ın solist olarak yer alacağı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkesrası’nın bu yılki ücretsiz yeni yıl özel konserinde Chitarra Romana, Ochi Chernye, Perfidia, Sway, Historia de un amor, Pamuk İpliği, Amado mio, MEDLEY (Cielito lindo – Besame mucho – Summertime – Amor, amor), Hasta Siempre, Moliendo cafe, Misirlou, Al Yüreğim Sende Kalsın, Köprüden Geçemedim, Those were the days, El Porompompero eserleri seslendirilecek.

