Sergi Taçoy tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğiyle 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle düzenlenen “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” konulu karma sergi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yer alan açılışta, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından "Gazi'nin Kıbrıslı Kahramanları" adlı belgesel filmin gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru, Gazi Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Yaşar Aydemir ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların Ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ile Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Aydemir karşılıklı takdimlerde bulundular. Ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” konulu karma sergiye katkı koyan sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra sergi kurdelesi kesildi.

Sergi 10 Ocak 2020 tarihine kadar İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.