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Serhan Aktunç: “Dijital pazarlamaya KKTC olarak ayak uydurmaya çalışıyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, turizm alanında sosyal medya fenomenleri ile KKTC’nin tanıtımının hedeflendiğine dikkat çekti

08 Kasım 2021 Pazartesi 19:24
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Serhan Aktunç: “Dijital pazarlamaya KKTC olarak ayak uydurmaya çalışıyoruz”
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Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Aktunç, hükümet programında da yer alan turizm alanında sosyal medya fenomenleri ile KKTC’nin tanıtımının hedeflendiğine dikkat çekti.

“Dünya değişiyor, bizim de bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor” diyen Aktunç, “Hem acentelerimizi hem de otellerimizi bu ortamda yalnız bırakmamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile bir turizm aktivitesi başlattıklarını fakat bunun altyapısını da yapmak zorunda olduklarına işaret eden Aktunç, “İlk başta hedef kitlemiz Azerbaycan’da bulunan fenomenleri ülkemize davet edeceğiz. Bu gelecek olan kişilerin sosyal medyada 3 milyon, 5 milyon veya 9 milyon takipçileri var” diye konuştu.

Bu kişilerin Azerbaycan’daki halka, Kıbrıs’a gelmeyi düşünen kişilere duyurulmasına yardımcı olacağını belirten Aktunç, “Bu da bizim açımızdan, çok etkili olacağını düşünüyoruz. İlk etapta 5 kişi ile iletişime geçtik. Kasım sonu Aralık başı adamıza getirmeyi planlıyoruz. Azerbaycan ile başlatıp ilk adımı atacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Azerbaycan’ın ardından İngiltere’ye de yönelik bazı çalışmaları olduklarını vurgulayan Aktunç, dijital aktivitelerinin hızla devam ettiğine vurgu yaptı ve “KKTC olarak dijital pazarlamaya ayak uydurmaya çalışıyoruz” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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