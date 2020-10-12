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Serhat Akpınar’a Karantina Kıyağı! 9 Ekim'de geldi,11'inde dışarıda !

30 Eylül’de ülkeden ayrılan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucusu Serhat Akpınar, 9 Ekimde ülkeye giriş yaptı, karantinaya girmedi, ötesinde Sağlık Bakanı Müsteşarı ile aynı sofrada buluştu.

12 Ekim 2020 Pazartesi 19:09
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Serhat Akpınar’a Karantina Kıyağı! 9 Ekim'de geldi,11'inde dışarıda !

30 Eylül’de ülkeden ayrılan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucusu Serhat Akpınar, 9 Ekimde ülkeye giriş yaptı, karantinaya girmedi, ötesinde Sağlık Bakanı Müsteşarı ile aynı sofrada buluştu.

Adam kayırmacılığın, güçlünün yanında olmanın bir örneğinin daha sergilendiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devlet yetkilisi eliyle usulsüzlük yapılmakta, Devletin sağlık kurumu sessiz kalmanın, göz yummanın ötesinde, yasaları ihlal edenlerle aynı masada vur patlasın çal oynasın alemlerde yer alıyor.

Bugüne kadar parası ve gücüyle her istediğini Devletin yöneticilerine yaptıran Girne Amerikan Üniversitesi Kurucusu Serhat Akpınar, yine gücünü ön planda tutarak yasaları ihlal etti.
30 eylülde ülkeden ayrılan Akpınar 9 ekimde tekrar ülkeye giriş yaptı, ancak tüm vatandaşlara uygulanan karantina uygulaması Akpınar’a uygulanmadı. Ülkede henüz ev karantina uygulamasına geçilmemesine rağmen Akpınar evine gönderilirken, 11 ekim tarihinde bir masa başında görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemekte buluşan Akpınar’ın masasında dikkat çeken de bir isim vardı.

O isim Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür.

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, tüm insanları 7 gün karantina merkezinde tutarken, Serhat Akpınar’ı serbest bırakması, ötesinde Akpınarla aynı sofrada buluşması akıllara şu soruyu getirdi, “Sağlık Bakanlığı ile Akpınar Arasında nasıl bir ilişki var?”
Dikkatlerden kaçmayan bir başka konu da masada toplananların cesareti.

Yine aynı masada olan kişiler korkusuzca yemek fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması, “Devletin sahibi benim” mesajı veriyor olarak yorumlandı.

Kaynak :Kıbrıs Gerçek Gazetesi

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