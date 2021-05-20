Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...

Serhat Aktunç: "Cruise gemileri Mağusa Limanı'na yanaşabilir"

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhat Aktunç, 2022'nin Mart ayında cruise turizmini başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:56
65 Okunma
Serhat Aktunç: "Cruise gemileri Mağusa Limanı'na yanaşabilir"

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhat Aktunç, BRT'de Baykan Gürses'in sunduğu programa katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Aktunç, 2022 yılının Mart ayında cruise turizmini başlatacaklarını, Mağusa Limanı'na cruise gemilerini yanaştıracaklarını dile getirerek, "İnanıyoruz, bu işi başaracağız" ifadelerini kullandı.

Bin, bin 500 kişilik cruise gemilerinin Mağusa Limanı'na yanaşmasının mümkün olduğunu ifade eden Aktunç, "Cruise programına dahil olup, 50 gemiyi adaya çekebilirsek, bunun ekonomiye ciddi katkısı olur" dedi. 

"ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Cruise gemisi ile gelmek isteyenlerden herhangi bir harç ve konaklama bedeli alınmaması gerektiğini söyleyen Aktunç, yoğun bir pazarlama ve diplomisi trafiğine başlanacağını kaydetti.

Aktunç, cruise gemilerinin istediği güvenlik sisteminin oluşturulması için altyapı çalışmalarına başladıklarını da aktardı. 

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Serhat Aktunç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamzaoğulları: Hesaplar kurultay ve sonraki seçim üzerine...
Hamzaoğulları: Hesaplar kurultay ve sonraki seçim üzerine...
"Egemen eşitlik talebinden geri adım atmayacağız"
"Egemen eşitlik talebinden geri adım atmayacağız"
TRNC have 20 new positive COVID-19 cases
TRNC have 20 new positive COVID-19 cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim