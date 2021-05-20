Serhat Aktunç: "Cruise gemileri Mağusa Limanı'na yanaşabilir"

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhat Aktunç, BRT'de Baykan Gürses'in sunduğu programa katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Aktunç, 2022 yılının Mart ayında cruise turizmini başlatacaklarını, Mağusa Limanı'na cruise gemilerini yanaştıracaklarını dile getirerek, "İnanıyoruz, bu işi başaracağız" ifadelerini kullandı.

Bin, bin 500 kişilik cruise gemilerinin Mağusa Limanı'na yanaşmasının mümkün olduğunu ifade eden Aktunç, "Cruise programına dahil olup, 50 gemiyi adaya çekebilirsek, bunun ekonomiye ciddi katkısı olur" dedi.

"ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Cruise gemisi ile gelmek isteyenlerden herhangi bir harç ve konaklama bedeli alınmaması gerektiğini söyleyen Aktunç, yoğun bir pazarlama ve diplomisi trafiğine başlanacağını kaydetti.

Aktunç, cruise gemilerinin istediği güvenlik sisteminin oluşturulması için altyapı çalışmalarına başladıklarını da aktardı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI