Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para...
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası

Serhat İncirli : UBP ve HP neyi bekliyor?

Gündem Kıbrıs köşe yazarı Serhat İncirli, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

03 Aralık 2020 Perşembe 12:39
1250 Okunma
Serhat İncirli : UBP ve HP neyi bekliyor?

Gündem Kıbrıs köşe yazarı Serhat İncirli, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

İncirli paylaşımında "Açıktır ki, CTP, hükümette olmak istemiyor" dedi.

İŞTE SERHAT İNCİRLİ'NİN O PAYLAŞIMI:

Cidden meraktayım:

… Görev Saner’deyken, “Başbakan CTP’li olsun” diyen CTP’lilerdi… Üstelik vekil sayısındaki ciddi farka rağmen…

Görev Erhürman’dayken, aynı CTP’li arkadaşlar, “Başbakan CTP’li olsun” demeye devam ettiler…

HP, “Tamam başbakan sizden olsun ama genel başkanlar kabinede bulunmasın” deyince de kıyamet kopardılar.

“Yerim dar oynayamam” değil midir bunun adı?

Açıktır ki, CTP, hükümette olmak istemiyor…

İstese, tıpkı Sibel Siber’in başbakanlığındaki gibi bir teknokrat oluşumu kesinlikle kabul ederdi…

Eğer olay “yerim dar oynayamam” değilse; o zaman CTP’nin derdi “başbakanlık koltuğu” mudur?

O zaman UBP ve HP neyi bekliyor?

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim