Serhat İncirli : UBP ve HP neyi bekliyor?

Gündem Kıbrıs köşe yazarı Serhat İncirli, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

İncirli paylaşımında "Açıktır ki, CTP, hükümette olmak istemiyor" dedi.

İŞTE SERHAT İNCİRLİ'NİN O PAYLAŞIMI:

Cidden meraktayım:

… Görev Saner’deyken, “Başbakan CTP’li olsun” diyen CTP’lilerdi… Üstelik vekil sayısındaki ciddi farka rağmen…

Görev Erhürman’dayken, aynı CTP’li arkadaşlar, “Başbakan CTP’li olsun” demeye devam ettiler…

HP, “Tamam başbakan sizden olsun ama genel başkanlar kabinede bulunmasın” deyince de kıyamet kopardılar.

“Yerim dar oynayamam” değil midir bunun adı?

Açıktır ki, CTP, hükümette olmak istemiyor…

İstese, tıpkı Sibel Siber’in başbakanlığındaki gibi bir teknokrat oluşumu kesinlikle kabul ederdi…

Eğer olay “yerim dar oynayamam” değilse; o zaman CTP’nin derdi “başbakanlık koltuğu” mudur?

O zaman UBP ve HP neyi bekliyor?