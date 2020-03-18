Serhat İncirli yazdı : Büyük olmak

Serhat İncirli, gündemdeki son gelişmeleri kaleme aldı.

SERHAT İNCİRLİ'NİN O YAZISI:

Hükümet, elinden geleni yapıyor.

Elden gelen bu kadarsa, bu kadardır.

Türkiye de elinden geleni yapıyor.

O’nun da elinden gelen bu kadarsa, bu kadardır.

Şükredin ki, bizim Sağlık Bakanı ve Başbakan, İngiliz Başbakan gibi, “eğer öksürüğünüz ve sıcaklığınız varsa, 14 gün evden çıkmayın” demedi.

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Gazeteler, baskıdan tek tek vazgeçiyor.

Kıbrıs Postası, Volkan, Kıbrıs Manşet ve Haberci basılıp satılmayacak…

İnternet üzerinden yayınlarımız devam edecek.

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Kimimiz işimizi kaybedeceğiz, kimimiz yazmaya devam edeceğiz ama para almayacağız.

Televizyonlarda konuşmaya da devam edeceğiz ama yine paramızı alamayacağız.

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Devlet çalışanlarının, emeklilerin de önümüzdeki günlerde maaşlarında kesinti olması kuvvetle muhtemel.

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Batacak hava yolu şirketimiz yok ama bu endüstri, tüm Dünya’da kesinlikle ayakta duramayacak.

Dünya’da “tatil” kavramı, bir süre tatile girecek.

Haliyle, ülkemizin öncül sektörü sallanacak hatta devrilecek.

Oteller, seyahat acenteleri zorda…

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Oteller ve seyahat acentelerinin sadece ülkemizde değil, tüm Dünya’da sıkıntı yaşayacağını söylemek için “ekonomist” olmaya gerek yok. Haliyle, en başta bu sektörde çalışanlar işsiz kalacak.

Kamu Maliyesi açısından KKTC’de bunun vereceği zarar olması gerekenden az seviyede seyredecek çünkü yıllardır eleştiriyoruz, “KKTC vatandaşı çalıştırmıyorlar” diyoruz; ilk kez devletin çok işine yarayacak çünkü işsiz kalan “yabancı iş gücü”, yüksek oranda evine dönecek. KKTC, bu kişilere iş bulmak, işsizlik ödemek gibi bir derde girmeyebilecek veya daha az girecek.

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Bu virüs belası, küresel ve ulusal anlamda ekonomiyi sarsacak.

Kıbrıslı Türk esnaf mı?

Ayrımcılık yapmak gibi olmasın ama Kıbrıslı Türk esnafın belki de tamamına yakınının, bir şekilde devletten maaşçığı olduğunu biliyoruz.

Haliyle, belki de bu ülkenin en zengini sayabileceğimiz bir oteller grubunun yönetim kurulu başkanının iflası, milli piyango bayisi olan emekli memurumuzdan daha ağır olacak.

-*-*-

Evet maddi sıkıntılara hazır olalım.

Dedelerimiz – nenelerimiz, hatta bazılarımızın anne ve babaları; sıtma salgınını da yaşadı bu ülkede…

İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında açlığı ve yoksulluğu da…

EOKA tehditlerini, 1958’de başlayıp, 1974’te sona eren toplumlararası çatışmaları da…

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1967 doğumluyum…

Atlılar, Muratağa, Sandallar, Taşkent katliamlarının yaşandığı 1974’ün korku ve sefalet dolu günlerini geçirdik…

Ölüler gördüm.

Ölüm izledim.

Ölümün kokusunu, savaşın korkusunu tattım.

-*-*-

Parasızlık öldürmüyor…

Biliyor musunuz?_

Ama mesela evlat korkusu öldürebiliyor…

Kızım İngiltere’de…

Bir yandan çalışıyor, bir yandan masterini tamamlamaya uğraşıyor…

İki işi vardı, ikisini de kaybetti.

Malum, kriz orada da büyüyor.

Gelirse, 14 gün karantinada tutulacak.

Kalsın mı gelsin mi?

-*-*-

Gurbette işsiz, parasız kalır mı?

Kalma riski var.

Elbette elden geleni yapmaya çalışıyorum ama ya yapamazsam!

Ya maaşım yetmezse!

-*-*-

En iyisi gelmesi değil mi?

Çok yakın dostlarım var İngiltere’de.

Kardeşten yakınlarım…

Gelmezse, iş bulamazsa nn kötü ihtimalle, birinin yanına sığınır diye düşünüyorum…

Ve KKTC hükümeti sağ olsun, Allah yetkililerimizden bin kere razı olsun, uçak ayarlıyorlar, öğrenciler “karantina şartı ile” dönebilecek.

-*-*-

Bunları niye mi anlatıyorum?

Dünkü Diyalog gazetesinin manşeti aklımı başımdan aldı…

Binlerce Türkiyeli öğrenci ülkelerine dönüyor…

Dönmeyenlerin de emin olun anneleri, babaları maddi olarak yanlarındadır, aç kalmazlar…

-*-*-

Ama Diyalog, Afrikalı öğrencilerden de söz etti…

İstisnalar olabilir ama onların ülkelerine dönebilecek ne paraları var; ne de onları ülkelerine götürebilecek uçakları!

KKTC’nin siyasi durumu nedeniyle, destek alabilecekleri büyük elçilikleri, diplomatik misyonları da yok!

-*-*-

Komşularınız varsa, onlara birer tabak çorba ikram etmeniz, Dünya’nın sıcaklığıdır.

Dünya’nın güzelliğidir.

Daha büyük ibadet olamaz.

-*-*-

Ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı dün sosyal medya hesabından paylaştı…

Paylaşım şöyleydi:

“Çok güzel iş insanlarımız var, hem sosyal yardım alarak geçinmeye çalışanlar için hem de ilerde doğabilecek olumsuzluklar için şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar ve belediyemizle koordine oluyorlar, eminin bu zincir kocaman bir çelik halat olacak ve bu krizde tok varken aç olmayacak…

Tüm iş insanlarımız sürece sahip çıkacaklardır.

Süreci başlatan İş insanlarımız

1. Erdinç Küçükuncular 500 paket

2. Ömer Arhun 1000 paket

3. Mustafa Bulutoğluları 500 paket

4. Ziya Emir 100 paket…

-*-*-

Harmancı en başta olmak üzere; isimlerini açıkladığı bu çok güzel dört insanı örnek alalım…

Çoğalalım…

Varsa, paylaşalım…

-*-*-

Zengin olmak ne midir?

Zengin olmak çok parası, çok malı olmak değildir.

Böyle günde, iyi insan olabilmektir.

-*-*-

Büyük banka, büyük vergi mükellefi, büyük marka değil…

Büyük insan olmak önemlidir.

Ve büyük insanlar, böyle günde lazımdır.

Zor günde.

-*-*-

Bankalar…

Vakıflar…

Kooperatif…

Ne olur bu yıl kar etmesinler…

Büyük olsunlar…