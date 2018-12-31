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Serhat Özçelik'ten yeni yıl mesajı

T&T Ercan Havalimanı işletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik  yeni yıl mesajı yayımladı

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:08
Serhat Özçelik'ten yeni yıl mesajı

Serhat Özçelik yeni yıl mesajı:

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   T&T Havalimanı işletmeciliği olarak Ercan Havalimanı’nda altıncı yılımızı geride bırakıyoruz. Yeni gelen her yıl insanlık için yeni umutlar, yeni hedefler içermektedir. Bu bizim için de öyledir. Altıncı yılı geride bırakırken, her yıl artan yolcu potansiyelimizle 2018 yılı sonunda yıllık 4 milyondan fazla yolcuya  ulaşmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz.

   Bu süre zarfında havalimanında uçak ile yolcu emniyeti ve güvenliğini sağlamak için üst düzey hizmet kalitesinden hiç ödün vermedik. 2019 yılında da ayni vizyon ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ercan Havalimanı’nda gerek işletme, gerekse yatırımlarımız ile çok kısa sürede ada insanımızın ve tüm yolcularımızın beğenisini kazanırken, T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak tüm çalışanlarımız ile havalimanımızda seyahatin rahat, konforlu ve en güvenli bir şekilde sunmayı başardığımıza inanıyorum. Ekim 2016 yılında başlayan yeni Ercan Havalimanı inşaatımız ise hızla ilerliyor. Yeni Ercan havalimanı havacılık sektörü için de çok büyük bir kazanım yaratacak.

   Bu duygu ve düşüncelerle T&T Havalimanı İşletmeciliği adına yolcularımızın yeni yılını kutlar, 2019 yılında Ercan Havalimanı’nı kullanacak olanları ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade ederken, başta KKTC ve Anavatan Türkiyemiz olmak üzere, yeni yılın bütün insanlık için huzur, refah, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği bir yıl olması temennisiyle, 2019’un güzel gelişmelere vesile olmasını dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
M. Serhat ÖzçelikErcan HavalimanıHaberGündemKıbrıs
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