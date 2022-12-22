Serhatköy'de trafik kazası!

Polisten kazayla ilgili şu açıklama yapıldı:

21.12.2022 tarihinde saat 10:00 sıralarında, Serhatköy’de Şht. Cengiz Topel Sokak üzerinde, Sultan TEKSİN (K-34) yönetimindeki KU 196 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve trafik levhasına çarptıktan sonra tarla içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sultan TEKSİN ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe AYAZ (K-31) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Sultan TEKSİN taburcu olurken, Ayşe AYAZ beyin Cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.