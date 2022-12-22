Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
banner107

Serhatköy'de trafik kazası!

Serhatköy’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22 Aralık 2022 Perşembe 11:34
270 Okunma
Serhatköy'de trafik kazası!



Polisten kazayla ilgili şu açıklama yapıldı:

21.12.2022 tarihinde saat 10:00 sıralarında, Serhatköy’de Şht. Cengiz Topel Sokak üzerinde, Sultan TEKSİN (K-34) yönetimindeki KU 196 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve trafik levhasına çarptıktan sonra tarla içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sultan TEKSİN ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe AYAZ (K-31) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Sultan TEKSİN taburcu olurken, Ayşe AYAZ beyin Cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdaroğlu: İşçi açlık sınırı altına terk edildi
Serdaroğlu: İşçi açlık sınırı altına terk edildi
Metin Arhun: Bugün rakamlara girme düşüncesinde değiliz
Metin Arhun: Bugün rakamlara girme düşüncesinde değiliz
SON DAKİKA! İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından detaylar...
SON DAKİKA! İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından detaylar...








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim