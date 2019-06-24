'Seri Katil'in mahkemesi sonuçlandı

Güney Kıbrıs'ta 2’si çocuk 7 kişiyi öldüren Kıbrıs Ordusu Subayı Nikos Metaksas'a her kurban için ayrı ayrı ÖMÜR BOYU HAPİS cezası verildi.

7 cinayeti de itiraf eden seri katil geniş güvenlik önemleri içerisinde yargılandı, mahkemede, tüm suçları için kurbanların aileleri ve Kıbrıs toplumundan özür dileri. "Af" dileyen Nikos Metaksas, mahkemeye avukatsız çıktı.



Metaksas, Kıbrıs Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 kişiyi öldürdüğünü de kabul etti. Mahkeme "seri katil" 35 yaşındaki Nikos Metaksas için 7 kez ÖMÜR BOYU HAPİS kararı verdi. Metaksas’ın yaşlı gözlerle "cinayetleri işlediğini, suçunu bildiğini ve olayın aydınlatılmasına yardımcı olabileceğinden” söz ettiği belirtildi. Metaksas ayrıca kurbanlar ve ailelerinden özür diledi.



Metaksas; "Ben de bir kişinin bu noktaya nasıl geldiğine dair cevapları bulmaya çalışıyorum. Hiçbir cevap bulamadım" sözleriyle dikkat çekti.

Güeny Kıbrıs'ın kayıtlara geçmiş ilk seri katili kabul edilen Metaksas, taamüden adam öldürme suçundan yargılandı. Her kurban için ömür boyu hapis olmak üzere 7 kez müebbet hapsi istenen Metaksas'ın aleyhinde açılan dosyalar arasında insan kaçırma, soruşturmaya müdahale etme ve delilleri yok etme suçlamaları da yer almıştı.