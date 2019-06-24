Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...

'Seri Katil'in mahkemesi sonuçlandı

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:49
'Seri Katil'in mahkemesi sonuçlandı

Güney Kıbrıs'ta 2’si çocuk 7 kişiyi öldüren Kıbrıs Ordusu Subayı Nikos Metaksas'a her kurban için ayrı ayrı ÖMÜR BOYU HAPİS cezası verildi.
7 cinayeti de itiraf eden seri katil geniş güvenlik önemleri içerisinde yargılandı, mahkemede, tüm suçları için kurbanların aileleri ve Kıbrıs toplumundan özür dileri. "Af" dileyen Nikos Metaksas, mahkemeye avukatsız çıktı.

Metaksas, Kıbrıs Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 kişiyi öldürdüğünü de kabul etti. Mahkeme "seri katil" 35 yaşındaki Nikos Metaksas için 7 kez ÖMÜR BOYU HAPİS kararı verdi. Metaksas’ın yaşlı gözlerle "cinayetleri  işlediğini, suçunu bildiğini ve olayın aydınlatılmasına yardımcı olabileceğinden” söz ettiği belirtildi. Metaksas ayrıca kurbanlar ve  ailelerinden özür diledi.

Metaksas; "Ben de bir kişinin bu noktaya nasıl geldiğine dair cevapları bulmaya çalışıyorum. Hiçbir cevap bulamadım" sözleriyle dikkat çekti.

Güeny Kıbrıs'ın kayıtlara geçmiş ilk seri katili kabul edilen Metaksas, taamüden adam öldürme suçundan yargılandı. Her kurban için ömür boyu hapis olmak üzere 7 kez müebbet hapsi istenen Metaksas'ın aleyhinde açılan dosyalar arasında insan kaçırma, soruşturmaya müdahale etme ve delilleri yok etme suçlamaları da yer almıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Seri KatilHaberKKTCNikos Metaksas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş'taki otel ve işletmelere talip çıktı
Maraş'taki otel ve işletmelere talip çıktı
İTL'den katkıları nedeniyle İskele Belediyesi’ne teşekkür ziyareti
İTL'den katkıları nedeniyle İskele Belediyesi’ne teşekkür ziyareti
Polisten kendisini ülkesine göndermesini istedi
Polisten kendisini ülkesine göndermesini istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim