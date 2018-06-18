Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93324
ALTIN
194.339
DOLAR
4.7197
STERLİN
6.2465
EURO
5.4742
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Serin hava etkisini sürdürüyor

Serin ve nemli hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 31 dereceye kadar düşecek. Yarın yağmur bekleniyor…

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:09
Serin hava etkisini sürdürüyor

Serin ve nemli hava ülkedeki etkisini bu hafta da sürdürecek. 

banner39
İç kesimlerde sıcaklık 31 dereceye kadar düşecek. Yarın yer yer sağanak yağmur da bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Yarın yer yer sağanak veya gök gürültü sağanak yağmur bekleniyor. Hafta boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 ile 34, sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta, yağış gününde zaman zaman kuvvetli esecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngördü, Karaoğlanoğlu Bölgesi’ni ziyaret etti
Güngördü, Karaoğlanoğlu Bölgesi’ni ziyaret etti
7 saat elektrik olmayacak!
7 saat elektrik olmayacak!
18 yaşındaki kız kayıp!
18 yaşındaki kız kayıp!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim