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Serin ve Nemli Hava Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren bir hafta boyunca bölge, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

11 Haziran 2021 Cuma 14:50
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Serin ve Nemli Hava Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 12 – 18 Haziran tarihleri arasını kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 30 - 33 ºC ve sahillerde ise 25 - 28 ºC dolaylarında seyredecek.
Rapora göre; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, Salı açık ve az bulutlu, Çarşamba az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma ise açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Rüzgar ise, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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